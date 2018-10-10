Российский сценарист впервые победил в престижном американском конкурсе

«Это достижение не только лично для меня. Это первая за 15 лет победа российского гражданина в истории этого конкурса», – рассказал газете ВЗГЛЯД российский сценарист Андрей Графов, который стал призером американского конкурса сценаристов PAGE International Screenwriting Awards. Графов очаровал американское жюри историей о грешнике, который благодаря неполиткорректным шуткам попадает из чистилища в рай.

Российский сценарист Андрей Графов стал призером престижного ежегодного американского конкурса PAGE International Screenwriting Awards. В этом году в конкурсе участвовало 6560 сценариев из США и еще 88 стран. Если из России участвовало 18 человек, то из США – 4930. Ранее Графов неоднократно публиковался в газете ВЗГЛЯД.

Он рассказал, что бронзовую медаль получил за короткометражный сценарий. Теперь на карте победителей конкурса отмечена и Россия.

«Писал по-английски. Это достижение не только лично для меня. Это первая за 15 лет победа российского гражданина в истории этого конкурса. Теперь моя фамилия с припиской «Москва» будет год торчать на странице победителей конкурса», – рассказал Графов, добавив, что овладел английским языком, ругаясь «с русофобами в американском сегменте Facebook».

Свой сценарий Графов назвал «неполиткорректным». «В нем описана история про грешника, который попал в чистилище и благодаря неполиткорректным шуткам по расовым и другим вопросам пробил себе путь в рай», – рассказал он.

По словам сценариста, ценность конкурса не в медали, а в тех возможностях, которые он открывает перед победителями. «Это стартовая площадка для поиска агентов, продюсеров. У этого конкурса хорошее реноме. По сценариям победителей снимают картины в «Голливуде». Работа попадет в листинги. Любой простой русский парень может написать сценарий и попасть в Голливуд», – резюмировал Графов.