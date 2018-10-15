Владимирский централ заставили не включать громкую музыку

В тюрьме Владимирский централ (Т-2) администрация перестала транслировать громкую музыку, на которую жаловались жители близлежащих домов и общественники.

Об этом пресс-служба УФСИН России по Владимирской области сообщила в понедельник, пишет ТАСС.

«Громкая музыка в Т-2 не транслируется», – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что на громкую музыку неоднократно поступали жалобы от жителей домов, которые располагаются рядом с режимным объектом. При этом в УФСИН отметили, что музыка на территории Владимирского централа все равно включается.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова рассказала, что лично проверяла выполнение колонией обещания о сохранении тишины.

«Я прогулялась вокруг учреждения и убедилась в том, что здесь реально тихо, поговорила с местными жителями, которые прежде жаловались на шум, и они подтвердили, что музыка их больше не беспокоит», – сказала Романова.

Ранее жалобы на громкую музыку поступали как от жителей вокруг тюрьмы, так и от самих заключенных и их представителей. Один из заключенных потребовал отключения музыки через суд.