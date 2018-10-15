Опубликовано видео буксировки Superjet после аварии в Якутии

В сети появилось видео с буксировкой Superjet авиакомпании «Якутия», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Видео опубликовал телеканал «Якутия 24». На кадрах ролика лайнер по взлетно-посадочной полосе транспортируют два «Краза».

Наш грустный «Сухой» тащат по ВПП с подломанными стойками задних шасси pic.twitter.com/gCAqQSY4eR — ЯКУТИЯ_24 (@TV_Yakutia_24) 15 октября 2018 г.

9 октября в аэропорту Якутска у приземлившегося Superjet произошла «деформация задней стойки шасси». В результате инцидента четыре человека обращались за медпомощью. Гендиректор «Якутии» уволилась после ЧП с Superjet.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснял, почему произошла необычная поломка SSJ 100 при посадке в Якутске.