ЦБ предрек резкое сокращение долларовых вкладов в банках России

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин заявил, что доля долларовых вкладов населения в российских банках в ближайшие годы может сократиться с 21% до 10-12%.

«По мере того, как население все в большей степени имеет комфорт в держании рубля в качестве своего средства сбережений, я думаю, на горизонте трех-пяти лет выход на уровень долларизации на уровне 10-12% по депозитам вполне возможен, учитывая, что ставки по депозитам в рублях более привлекательны», – сказал Заботкин, передает ТАСС.

Он отметил, что доля валютных депозитов населения сейчас составляет 21%, упав до этого уровня с пиковых значений конца 2015 года.

Ранее в Минфине сообщили, что российские власти не намерены раскрывать план дедолларизации экономики, который будет утвержден правительством.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что России нужно переходить с доллара на расчеты в других валютах с учетом экономической логики.