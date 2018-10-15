Потерпевший рассказал о подготовке передачи в суд дела Навального

Бывший следователь МВД Павел Карпов заявил, что дело о клевете, возбужденное против блогера Алексея Навального, готовится к передаче в суд.

«В мае 2016 года мной было подано заявление, в том же году я был признан потерпевшей стороной по делу... Оно должно было быть передано в суд, но дело было возвращено для исправления каких-то нарушений. Сейчас, я так понимаю, его снова должны передать в суд», – сказал Карпов, передает РИА «Новости».

В понедельник Навальный написал в своем Twitter, что его адвокату позвонил следователь МВД и поручил «явиться для участия в следственном действии» по делу о клевете. Блогер считает, что уголовное дело возбуждалось, чтобы «покопаться в компьютере», а затем «умерло на два года».

В 2016 году московские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Алексея Навального по статье «Клевета». Карпов пояснял, что дело было возбуждено по его заявлению, а поводом стали ролики, в которых бывшего следователя обвиняют в ряде тяжких и особо тяжких преступлений – хищении денег, похищении людей, убийстве Магнитского.