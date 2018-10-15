Кремль анонсировал зарубежный визит Путина

Президент Владимир Путин на этой неделе приедет в Узбекистан с государственным визитом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Неделя ждет насыщенная, насыщенная и по контенту, и по географии. Поэтому будем работать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Глава государства сообщал, что после переговоров будет в Узбекистане будет подписан большой пакет документов. Также будет дан старт строительству «Росатомом» атомной электростанции в Узбекистане.

16 октября Путин проведет неформальную встречу с президентом Егита Абделем Фаттаха ас-Сиси, добавил Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что эта встреча пройдет в Сочи. Полноценные переговоры начнутся в среду, 17 октября, сказал Песков.

Владимир Путин анонсировал визит в Узбекистан в июне 2018 года, тогда же в сроках упоминался октябрь.