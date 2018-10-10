Факт опьянения не повлияет на наказание Кокорина и Мамаева

Наказание для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева не будет зависеть от того, были ли они пьяны в момент преступления, сообщил источник в правоохранительных органах.

«У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по данной статье (хулиганство) факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», – пояснил источник РИА «Новости».

В то же время, по словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, Мамаев и Кокорин утверждают, что «не пили ничего крепче пива» и просто не рассчитали свои силы, поскольку были слишком уставшими после матча.

Тем временем защита Мамаева обжаловала его арест. Об этом телеканалу «360» сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

«Мной подана апелляционная жалоба на состоявшееся постановление Тверского районного суда Москвы об избрании подзащитному Павлу Мамаеву меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказал Бушманов.

Адвокат также намерен ходатайствовать о прекращении уголовного преследования Мамаева в связи с «непричастностью подзащитного к преступлению, в котором его обвиняют».

Ранее адвокат Кокорина также заявил, что спортсмен пытался остановить конфликт.

На прошлой неделе Кокорина и Павла Мамаева доставили в СИЗО «Бутырка» после того, как суд арестовал футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.