Путин утвердил основы политики по ядерной и радиационной безопасности

Президент России Владимир Путин издал указ об Основах госполитики по ядерной и радиационной безопасности до 2025 года.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», – сообщается в указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

В документе для правительства обозначен трехмесячный срок на создание плана мероприятий по реализации Основ госполитики в этом направлении.

В сентябре 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис в числе основных угроз США назвал ядерное оружие России.

В октябре профессор Стокгольмского института исследований проблем мира Джулиан Купер подсчитал расходы России на ядерное оружие.