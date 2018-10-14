Вера Брежнева выложила «не идеальное» обнаженное фото

Певица Вера Брежнева опубликовала «не идеальное» обнаженное фото, поинтересовавшись у подписчиков, стоит ли заменить его обработанным в фотошопе.

«Назрел вопрос. Что лучше: неидеальное фото или идеальный фотошоп?», – написала Брежнева в Instagram опубликовав фото, на котором она запечатлена обнаженной со спины.

Большинство подписчиков артистки сошлись во мнении, что «неидеальное фото» лучше, чем снимок, обработанный в фотошопе.

«Терпеть не могу фотошоп, реальное фото лучше всего, а кому не нравится, пусть не смотрит», – написала одна из подписчиц.

Другая добавила, что «не бывает идеальных, но есть тот, для кого ты идеальна и не нужны фотошопы».