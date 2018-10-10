Вашингтону указали на провал в Сирии

США следует прекратить военное вмешательство в дела Сирии, поскольку президент Сирии Башар Асад выиграл и ему больше ничего не угрожает, пишет обозреватель National Interest Дуг Бэндоу.

Обозреватель отмечает, что США не угадали, сделав ставку на уход Асада, у которого очень много сторонников. Бэндоу также отмечает, что ни одна из поддерживаемых США так называемых умеренных оппозиционных группировок, например «Джебхат ан-Нусра», не смогла бы воплотить в реальность планы Вашингтона сделать Сирию демократическим и либеральным государством, передает РИА «Новости».

По словам Бэндоу, военные цели США в Сирии превратились в «чистую фантастику», поскольку Асаду больше ничто не угрожает. Так, в Дамаске каждая улица украшена изображениями президента Сирии, а жители города в значительной степени с оптимизмом смотрят в будущее.

«Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению США. Асад выиграл, а Вашингтон проиграл», – заключает обозреватель.

Ранее в МИД России заявили, что вопрос об уходе со своего поста президента Сирии Башара Асада уже преодолен, практически никто его не поднимает.

В то же время теперь уже бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в сентябре заявила, что уход Асада со своего поста является «вопросом времени», но Соединенные Штаты не пытаются вынуждать его к этому шагу.

Ранее страны Запада и ряд государств на Ближнем Востоке требовали отставки Асада. Однако после вмешательства в конфликт России позиции стали меняться – и страны Запада перестали выдвигать это требование.