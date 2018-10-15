Межкорейские переговоры начались в Пханмунджоме

В Пханмунджоме на границе КНДР и Республики Корея начались межкорейские переговоры на высоком уровне по снижению военной напряженности, сообщило южнокорейское министерство объединения.

КНДР и Республика Корея обсудят создание совместной военной комиссии, передает ТАСС.

Также планируется рассмотреть вопросы оценки состояния авто- и железных дорог КНДР.

Северная и Южная Кореи также хотят договориться о дате встречи представителей комитетов Красного Креста двух стран. В рамках этих переговоров стороны обсудят возможность встреч родственников из семей, разделенных Корейской войной.

Делегацию Республики Корея возглавляет министр объединения Чо Мен Ген. Главой делегации КНДР стал руководитель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил начать интеграцию с КНДР с создания «железнодорожного сообщества» шести стран Северо-Восточной Азии (две Кореи, Россия, Китай, Монголия и Япония) и США.