Пятеро рабочих в Москве упали с большой высоты

В Москве на бывшем здании Ростехнадзора обрушились леса, пятеро рабочих сорвались вниз.

Инцидент произошел при падении настилов лесов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

С лесов упало четыре человека, трое пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в больницу, сообщает Telegram-канал 112. Еще один рабочий получил перелом челюсти.

Леса были установлены со двора исторического здания для реставрации фасада.