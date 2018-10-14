Глава Международной федерации баскетбола умер на 52-м году жизни

В Буэнос-Айресе на 52-м году жизни скончался генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) швейцарец Патрик Бауманн.

«В субботу во время юношеских Олимпийских игр в Буэнос- Айресе генеральный секретарь FIBA Патрик Бауманн скончался. Причиной смерти стал сердечный приступ, Патрик Бауманн скончался, несмотря на оказанную ему срочную медицинскую помощь», – передает ТАСС сообщение FIBA.

Бауманн занял пост генсека FIBA с 2003 года, в июне 2018 года с ним был продлен контракт до 2031 года. Он внес большой вклад в развитие баскетбола в формате 3х3, который в итоге включили в программу Олимпиады 2020 года в Токио.

Входил в Совет учредителей ВАДА с 2013 года и раскритиковал решение организации в мае этого года не восстанавливать в правах РУСАДА.

Также возглавлял Глобальную ассоциацию международных федераций (ранее «СпортАккорд»).