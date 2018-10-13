Видеорегистратор с аварийного «Союза» доставили в РКК «Энергия»

Видеорегистратор и данные телеметрии с потерпевшей аварию ракеты «Союз-ФГ» доставлены для изучения в ракетно-космическую корпорацию «Энергия», сообщили в Роскосмосе.

«Видеорегистратор и данные телеметрии «Союза-ФГ», потерпевшего аварию во время пуска в четверг, 11 октября, доставлены в РКК «Энергия» для изучения и формирования выводов. Результаты анализа будут переданы комиссии, созданной для расследования данного инцидента», – говорится в сообщении Роскосмоса.

Также в корпорации отметили, что находятся в постоянном контакте с НАСА по вопросу отправки американского грузового корабля к МКС при необходимости.

Ранее в «Искре» рассказывали о том, как работала аварийная система во время аварии на «Союзе».

Также стало известно, что работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.

Комиссия по расследованию аварии «Союза» должна представить выводы к 25 октября.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента, а также анализировала перспективы всей российской космонавтики.