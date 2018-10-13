Бурджанадзе раскритиковала срыв российско-грузинского форума в Тбилиси

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе раскритиковала срыв намечавшегося на 13-14 октября в Тбилиси форума молодых лидеров России и Грузии, отмененного из-за возможных проблем с безопасностью для гостей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«До каких пор мы можем быть счастливы и довольны тем, что России где-то создаем проблемы? Что значит «мягкая сила» в проведении обычных форумов или конференций?», – задалась вопросом она.

«Неужели у нас исчезла возможность мыслить, чтобы понять, кто говорит правду, а кто нет?», – сказала экс-спикер.

«Мы так запуганы, что боимся приезда какого-то эксперта, как будто это может изменить реальность», – считает Нино Бурджанадзе.

По ее словам, ситуация такова, что «страна постепенно погружается в болото».

В Тбилиси намечался форум «Народная дипломатия – диалог компромиссов» при содействии российского Фонда Горчакова, но он отложен на неопределенное время по соображениям безопасности участников из РФ.

Радикальные грузинские организации, в первую очередь представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», протестовали против проведения форума, организатором которого выступал «Союз русской молодежи Грузии».