Суд отменил решение о депортации бразильца-старовера

Красноярский краевой суд отменил решение суда первой инстанции о депортации бразильца-старовера, которая грозила ему из-за отсутствия документов.

В решение краевого суда говорится, что решение в отношении гражданина Бразилии Ханофера Ефимофф ди Кейроса изменено, передает РИА «Новости».

«Исключить указанное наказание на назначение Ханоферу Ефимофф ди Кейросу наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации», – следует из документа.

Также старовера выпустили из Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУМВД России по Красноярскому краю.

Ранее стало известно, что прожившему в России 20 лет без документов бразильцу-староверу грозит депортация.