Врио КБР добился от федерального центра помощи с празднованием 100-летия республики

В ходе рабочей поездки в Москву врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков договорился о помощи со стороны федерального центра в проведении празднования 100-летия образования республики, а также выделении средств на различные соцпроекты. Коков возглавил КБР в конце сентября.

Как сообщил председатель правительства КБР Алий Мусуков, в ходе рабочей командировки в Москву временно исполняющий обязанности главы КБР Казбек Коков провел ряд встреч по вопросам социально-экономического развития республики.

Так, в частности, в ходе встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым была достигнута договоренность о выделении республике дополнительных средств на возмещение затрат по закладке садов интенсивного типа, «что позволит сельхозтоваропроизводителям в полном объеме реализовать инвестиционные программы по развитию садоводства».

Как сообщила пресс-служба правительства КБР, также стороны договорились о выделении дополнительных средств в 2019 году для строительства водопроводных сетей в 13 сельских населенных пунктах республики, что обеспечит питьевой водой около 4 тыс. домов.

Отдельно Коков проработал вопросы в связи с подготовкой празднования 100-летия образования республики.

Напомним, 26 сентября бывший глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков перешел на работу в Совбез России, а пост врио главы республики указом президента Владимира Путина был передан 45-летнему Казбеку Кокову – сыну первого президента республики Валерия Кокова, имеющему опыт работы как в регионе, так и в кремлевской администрации.

Коков пообещал акцентировать свое внимание на развитии экономики, на тех направлениях, которые позволят создать новые рабочие места. Он намерен достичь этих целей за счет повышения инвестиционной привлекательности КБР.

«Сегодня уже есть много решений по созданию комфортной среды для развития бизнеса, предпринимательства, но развивается экономика очень стремительно. Поэтому мы должны максимально быстро изменять правовую систему, создавать ту институциональную среду, которая позволит бизнесу беспрепятственно развиваться», – заявил Коков.

То, что Коков с первых же дней после назначения начал добиваться значительных успехов, отмечают простые жители республики. В частности, своими мнениями люди делятся в соцсетях.