Врио КБР добился от федерального центра помощи с празднованием 100-летия республики

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13 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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ЧП с «Союзом» подтвердило возросшие риски российского космоса

Расследование причин аварии «Союза» ведет к тому, что виной всему стал заводской бракФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сбой системы разведения ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» мог произойти из-за отказа пиропатрона – таковы предварительные итоги расследования причин ЧП. На наличие дефектов придется проверять другие носители, что сдвинет отправку людей и грузов на МКС. Наблюдателей удивляет наличие брака в ракете, которая выводила на орбиту пилотируемый корабль. Это заставляет задуматься о перспективах всей российской космонавтики. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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          Врио КБР добился от федерального центра помощи с празднованием 100-летия республики

          13 октября 2018, 19:18

          Текст: Евгений Романов

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          В ходе рабочей поездки в Москву врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков договорился о помощи со стороны федерального центра в проведении празднования 100-летия образования республики, а также выделении средств на различные соцпроекты. Коков возглавил КБР в конце сентября.

          Как сообщил председатель правительства КБР Алий Мусуков, в ходе рабочей командировки в Москву временно исполняющий обязанности главы КБР Казбек Коков провел ряд встреч по вопросам социально-экономического развития республики.

          Так, в частности, в ходе встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым была достигнута договоренность о выделении республике дополнительных средств на возмещение затрат по закладке садов интенсивного типа, «что позволит сельхозтоваропроизводителям в полном объеме реализовать инвестиционные программы по развитию садоводства».

          Как сообщила пресс-служба правительства КБР, также стороны договорились о выделении дополнительных средств в 2019 году для строительства водопроводных сетей в 13 сельских населенных пунктах республики, что обеспечит питьевой водой около 4 тыс. домов.

          Отдельно Коков проработал вопросы в связи с подготовкой празднования 100-летия образования республики.

          Напомним, 26 сентября бывший глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков перешел на работу в Совбез России, а пост врио главы республики указом президента Владимира Путина был передан 45-летнему Казбеку Кокову – сыну первого президента республики Валерия Кокова, имеющему опыт работы как в регионе, так и в кремлевской администрации.

          Коков пообещал акцентировать свое внимание на развитии экономики, на тех направлениях, которые позволят создать новые рабочие места. Он намерен достичь этих целей за счет повышения инвестиционной привлекательности КБР.

          «Сегодня уже есть много решений по созданию комфортной среды для развития бизнеса, предпринимательства, но развивается экономика очень стремительно. Поэтому мы должны максимально быстро изменять правовую систему, создавать ту институциональную среду, которая позволит бизнесу беспрепятственно развиваться», – заявил Коков.

          То, что Коков с первых же дней после назначения начал добиваться значительных успехов, отмечают простые жители республики. В частности, своими мнениями люди делятся в соцсетях


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