Депутат рассказала о фейковом «расследовании» партии «Яблоко»

«Яблоко» продолжает распространять заведомо недостоверную, клеветническую информацию. Хотя Transparency International, на которую ссылаются «яблочники», получила все сведения о том, что я не владею каким-либо бизнесом», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Наталья Костенко, комментируя упреки оппозиции в свой адрес.

Партия «Яблоко» в пятницу направила в Генпрокуратуру и администрацию президента сведения о пяти депутатах Госдумы. По утверждению «яблочников», упомянутые депутаты руководят фирмами, или участвуют в их руководстве.

Речь идет о депутатах Владимире Бортко, Наталье Костенко, Светлане Максимовой, Абдулмажиде Маграмове и Андрее Голушко. Как напоминает ТАСС, ранее по заявлению того же «Яблока», депутатов проверяла профильная думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами (на тот момент комиссию возглавляла Наталья Поклонская).

«Изначально информация о том, что пятеро депутатов Госдумы якобы управляют и владеют бизнесом, появилась и распространялась организацией Transparency International», – поясняет координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, депутат от Краснодарского края Наталья Костенко. В частности, собеседницу «уличили» в том, что она якобы является гендиректором и участником некоей фирмы «Интелком».

Transparency International – Россия еще около полутора лет назад направила в Госдуму обращение, отмечает Костенко.

«Фракция «Единой России» за подписью Виктора Кидяева (поскольку я нахожусь в его внутрифракционной группе) дала Transparency International ответ: ИНН, который был указан в их публикации, мне не принадлежит. Он принадлежит другому человеку», – отмечает собеседница.

«Даже беглый поиск в соцсетях выдает, что в Краснодарском крае можно найти трех человек с по имени Костенко Наталья Васильевна. Если кто-то из них чем-то владеет, все это надо приписывать мне?», – иронично спрашивает депутат.

По прошествии года, этой весной «Яблоко», со ссылкой на Transparency International, взялось «добиваться правды». «Если они, как утверждается, взаимодействуют с Transparency и ее экспертами, то они не могут не знать о полученном разъяснении», – указывает Костенко.

«Второй раз «Яблоку» ответила Наталья Поклонская, зачитав на заседании комиссии, как раз мое объяснение», – отмечает Костенко.

Тем не менее, публикации аналогичного содержания продолжились – в частности, накануне, со ссылкой на «центр антикоррупционной политики «Яблока», такие сведения появились в материале газеты «Коммерсант».

«Не хочется привлекать СМИ по статье «клевета», потому что понимаю, что это непрофессионализм в первую очередь, со стороны «Яблока». Они были обязаны предоставить СМИ все документы – если не полный их текст, то хотя бы ответ Поклонской. Во всяком случае, не следует передергивать факты», – подчеркивает Костенко.