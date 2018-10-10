Истребитель F-22 аварийно сел на Аляске

Американский истребитель F-22 Raptor совершил аварийную посадку на аэродроме в штате Аляска.

В американских ВВС сообщили, что причиной экстренной посадки на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, скорее всего, стала неисправность шасси. Самолет при приземлении склонился на левое крыло и упал на бок, сообщает AirForceTimes.

Пилот истребителя не пострадал при аварии.

Авария с F-22 стала уже третьей в 2018 году с истребителями этого типа. Ранее два инцидента произошли на базах ВВС Тиндалл и Фэллон.

Между тем, в четверг на авиабазе Флорен в Бельгии взорвался истребитель F-16, два человека получили ранения.