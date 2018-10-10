Песков ответил на вопрос о причинах ЧП с «Союзом»

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего? Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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          Песков ответил на вопрос о причинах ЧП с «Союзом»

             12 октября 2018, 13:35
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Специалисты пока не могут дать заключение о причинах чрезвычайной ситуации с ракетоносителем «Союз», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          В пятницу вице-премьер Юрий Борисов кратко доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с аварией «Союза», сообщил Песков.

          «Сейчас невозможно дать какие-то заключения. Он (Борисов) сказал, что будут соответствующие органы сейчас работать разбираться, что произошло», – добавил он, передает РИА «Новости».

          10 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. На борту находились два члена экипажа, оба выжили.

          По предварительным причинам, авария могла произойти из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок. 


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