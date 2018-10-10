Песков ответил на вопрос о причинах ЧП с «Союзом»

Специалисты пока не могут дать заключение о причинах чрезвычайной ситуации с ракетоносителем «Союз», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В пятницу вице-премьер Юрий Борисов кратко доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с аварией «Союза», сообщил Песков.

«Сейчас невозможно дать какие-то заключения. Он (Борисов) сказал, что будут соответствующие органы сейчас работать разбираться, что произошло», – добавил он, передает РИА «Новости».

10 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. На борту находились два члена экипажа, оба выжили.

По предварительным причинам, авария могла произойти из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.