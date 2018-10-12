Гендиректор «Якутии» уволилась после ЧП с Superjet

Гендиректор авиакомпании «Якутия» Ольга Федорова уволилась после инцидента со сломанным шасси самолета, принадлежавшего перевозчику.

«Очень надеюсь, что мое решение поможет компании выжить и развиваться дальше. Ни капли не сомневаюсь в компетенции инженерно-технической и коммерческих служб и подразделений, в способности компании обеспечивать безопасность полетов, соответствовать требованиям ФАП» – заявила Федорова в письме, передает «Интерфакс».

Работа авиакомпании подвергалась критике властей Республики Якутия, глава региона Айсен Николаев заявлял о проблемах с задержками, финансовым состоянием и прозрачностью.

9 октября в аэропорту Якутска у приземлившегося Superjet авиакомпании «Якутия» произошла «деформация задней стойки шасси». В результате инцидента четыре человека обращались за медпомощью.

12 октября пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево.