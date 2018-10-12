Посольство подтвердило задержание россиян в Турции

Пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова подтвердила задержание в турецкой провинции Кайсери россиян Рашида Еникеева и Эланы Рахмановой.

«Подтверждаем факт задержания двух указанных российских граждан, другие обстоятельства выясняем», – сказала Касимова, передает РИА «Новости».

Ранее агентство DHA сообщило о задержании семи предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство*», в том числе двоих граждан России. По данным агентства, Еникеев находится в международном розыске по обвинению в терроризме, в последнее время он занимался нелегальной переправкой в Турцию и размещением жен погибших в Сирии боевиков.