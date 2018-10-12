Стало известно об отношении к Сенцову администрации колонии

Отношение к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному за организацию терактов, уважительное и бережное со стороны персонала колонии в городе Лабытнанги, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу Данила Гонтарь.

В четверг представители ОНК посетили колонию, в которой отбывает срок Сенцов; они, в частности, интересовались состоянием его здоровья и условиями содержания, передает РИА «Новости».

Гонтарь рассказал, что члены комиссии виделись с Сенцовым: «Он общается, состояние удовлетворительное, жалоб нет. Обращаются с ним уважительно, я бы сказал даже бережно. Со стороны администрации (колонии) принудительных мер к нему не применяется».

Ранее замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что Сенцов, прекративший 145-дневную голодовку, начал есть и набирать вес.

На минувшей неделе управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию Сенцова, доставленного в больницу для обследования.