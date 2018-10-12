Фрагмент створки головного обтекателя «Союза» нашли в Казахстане

Казахстанские специалисты обнаружили фрагмент створки головного обтекателя аварийной ракеты «Союз-ФГ», сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

«В 40 километрах от города Жезказган (Карагандинской области) обнаружен фрагмент створки головного обтекателя, который изъят специалистами Роскосмоса», – рассказал Нурахметов.

Он уточнил, что радиоактивная и химическая обстановка на месте падения в норме, передает ТАСС.

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.