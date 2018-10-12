Экипаж потерпевшего аварию «Союза» вылетел в Москву

Принадлежащий Роскосмосу самолет Ту-134, на борту которого могут находиться космонавты упавшего «Союза», в пятницу утром вылетел в Москву.

Согласно данным веб-ресурса Flight Radar, около 8.15 мск направляющийся в Москву самолет Ту-134 с бортовым номером RF65150 находился недалеко от Самары, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах аварии самой надежной из российских ракет-носителей, легендарный «Союз-ФГ».