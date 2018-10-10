Удальцов дал совет Кокорину и Мамаеву, как сидеть в СИЗО

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов дал совет футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, арестованным по делу о хулиганстве, о том, как им следует вести себя в СИЗО.

«По следам ареста Кокорина и Мамаева (...) Пусть читают книжки и берутся за ум, думаю, могут обойтись небольшим сроком, а может даже условным...», – написал Удальцов в своем Twitter.

По словам координатора движения «Левый фронт», Кокорин и Мамаев в СИЗО «будут сидеть ровно и тихо, учитывая резонанс дела и их финансовые возможности».

Накануне Тверской суд арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Вслед за ними в СИЗО был отправлен Мамаев. Арестованные футболисты были этапированы в Бутырский следственный изолятор, расположенный на Новослободской улице российской столицы.