Американский корабль впервые за 20 лет пришвартовался в израильском Ашдоде

Корабль ВМС США прибыл в порт Ашдод на юге Израиля впервые за 20 лет; официальные лица обеих стран назвали это символом крепкого союза перед лицом «общих противников, подобных Ирану».

Как правило, иностранные военные корабли предпочитают заходить в Хайфу на севере Израиля, в связи с чем прибытие эсминец «Росс» в Ашдод называется сигналом о заинтересованности Вашингтона в расширении возможностей для своего Средиземноморского шестого флота, пишет Reuters.

«Этот визит имеет значение. Он символизирует глубокий союз между Израилем и Соединенными Штатами», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с палубы «Росса».

Он заявил, что Израиль полон решимости защищаться от Ирана, а президент США Дональд Трамп поддерживает эту политику.

«Тот факт, что этот эсминец сегодня здесь, является выражением этой поддержки», – заявил Нетаньяху.

Между тем, ранее Ашдод обстреливался со стороны сектора Газа.