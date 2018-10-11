Турция отменила часть ограничений на поставки продуктов из России

Турция отменила обязательное подтверждение счетов-фактур на поставку из России части сельхозпродуктов, об этом сказано в сообщении Минсельхоза России.

В числе продуктов, с которых сняли ограничения, оказались пшеница и подсолнечное масло, говорится в сообщении министерства, передает РИА «Новости».

Осенью 2017 года Турция ввела ограничения на поставки продуктов из России. Замминистра экономического развития России Алексей Груздев посчитал ограничения несоответствующими правилам международной торговли.