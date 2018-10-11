ОНФ решил узнать отношение людей к термину «инвалид»

Общероссийский народный фронт проведет масштабный социологический опрос, чтобы выяснить, нужно ли отказаться от употребления термина «инвалид» в правовых документах; опрошены будут в том числе люди с ограниченными возможностями.

Эксперты ООН считают некорректным понятие «инвалид», которое в России используется в законах и правовых документах. По их мнению, такой термин ничего не говорит о правах и потребностях людей этой категории.

Представители ОНФ отметили, что пытаться заменить привычное слово в правовой документации очень затратно и, по сути, бессмысленно. Дело в том, что термин «инвалид» содержится в более чем 18 тыс. федеральных нормативных актов. Региональных документов, соответственно, еще больше. Его замена потребует колоссальной и дорогостоящей работы. Это понятие укоренилось в русском языке еще в XVIII веке. И традиционно отношение к таким людям в России отражалось не в самом термине, а в том, какое определение ему давали.

Эксперты Народного фронта подчеркнули – важнее менять не само слово, а вносить изменения в его определение, толкование. Это будет способствовать развитию законодательства в сфере защиты прав людей с инвалидностью.

Представители Народного фронта намерены провести масштабное социологическое исследование, посвященное этому вопросу.

«Обсуждая понимание термина «инвалид», целесообразность его замены для развития правового пространства, правоприменительной практики, важно оценить все риски и последствия для самих инвалидов. Поэтому необходимо привлечь к этому обсуждению как можно больший круг участников. С этой целью ОНФ самым масштабным образом изучит общественное мнение», – пояснил эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко.

Он добавил, что опрос будет проведен в том числе среди самих инвалидов. Кроме того, сейчас активисты ОНФ проанализируют публикации в СМИ, соцсетях о проблемах этой категории граждан.

«Также мы создадим рабочую группу, куда привлечем экспертов и общественников для всестороннего изучения вопроса», – сказал Лысенко.

Ранее министерство труда и соцзащиты заявило, что не будет отказываться от термина «инвалид» в законодательстве, но понятие будет уточнено.