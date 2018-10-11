Украина создала группировку войск для «отражения нападения» из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил о создании группировки войск из 39 бригад, которые предназначены для «отражения потенциальных атак» с востока и из Крыма.

«Сформированы 39 боевых бригад. Ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления», – передает его слова UNN.

Он добавил, что войска должны быть наготове в том числе на случай атаки из Приднестровья и с севера.

На Украине и ранее заявляли о якобы угрозе нападения из Крыма – утверждалось даже, что Россия «собирает 10-тысячное войско и технику», чтобы напасть на украинскую территорию.