В Египте вынесен массовый смертный приговор

Военный суд в египетской Александрии приговорил к смертной казни 17 человек, обвиненных во взрывах церквей в Египте в 2016-2017 годах.

Другим обвиняемым вынесен более мягкий приговор: 19 человек приговорены к пожизненному заключению, восемь – к 15 годам лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Youm7.

Они обвинялись в том, что состояли в террористической группировке ИГ*, формировали ее ячейки в Каире и южной провинции Кена, а также участвовали в подготовке и осуществлении взрывов в церквях.

Суд посчитал, что все они виновны в гибели 82 человек.



В апреле 2017 года в Вербное воскресенье с разницей в несколько часов в египетских городах Танта и Александрия произошли взрывы в коптских (христианских) церквях. Погибло более 40 человек.

В декабре 2016 года взрыв произошел в соборном комплексе в Аббасии в Каире во время молитвы, сообщалось о 26 погибших.