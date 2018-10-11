Германия «почти» заподозрила Россию в кибератаках

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что правительство ФРГ «почти уверено» в причастности Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ) к кибератакам на организации стран Запада.

«Мы придерживаемся мнения, на основе фактов и анализа, что, с высокой долей вероятности, источником (некоторых атак) была военная служба ГРУ», – сказал Зеехофер, передает ТАСС.

Министр отметил, что обстоятельства, касающиеся фактов и анализа, правительство «не будет озвучивать».

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявлял, что «правительство Германии почти уверено, что российская военная разведка несет ответственность за недавние кибератаки». Он утверждал, что за кампанией группировки хакеров APT28 скрывается спецслужба ГРУ.

Напомним, Великобритания, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления серии хакерских атак. Впоследствии к обвинениям присоединилась Германия.