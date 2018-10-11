АНБ приступило к поискам китайских микрочипов в американских компаниях

Агентство национальной безопасности США (АНБ) ищет свидетелей, которые подтвердят установку шпионских микрочипов КНР в серверные материнские платы американских компаний.

Таким образом АНБ пытается подтвердить информацию о том, что по приказу китайских официальных лиц субподрядчики в течение двух лет устанавливали на платы Supermicro секретные чипы, пишет Bloomberg.

«Если кто-то обладает сведениями из первых рук, может указать на работников компаний, причастных к этому, мы хотим поговорить с ними», – заявил представитель АНБ Роб Джойс.

Ранее издание Bloomberg рассказывало о китайских хакерах, которые пытались шпионить за американскими компаниями с помощью микрочипов. Утверждалось, что устройства были установлены на сервера Apple и Amazon. Обе компании отвергли эти обвинения.

Ранее из Бельгии в США экстрадировали китайского шпиона, против которого выдвинуто обвинение в промышленном шпионаже.