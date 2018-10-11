Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 2 копейки – до 66,92 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек и составил 77,20 рубля.

Стоимость нефти с утра опустилась до 82,10 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».