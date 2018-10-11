Минздрав Приамурья извинился за способ выдачи зарплаты педиатру

Замминистра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова извинилась перед педиатром поликлиники города Зея Тамарой Голубцовой за выдачу части зарплаты мелочью.

«У нас в городе два банкомата, очередь в три ряда. В одну кассу хожу 44-й год, и никто никогда мне не возражал. Вы не поверите, у меня даже сотовый телефон с кнопочками. За меня заступился губернатор, вчера домой мне звонила замминистра Жарновникова, принесла извинения за администрацию нашей больницы», – рассказала РИА «Новости» Голубцова.

По ее словам, ей также звонила экономист больницы, она пообещала не «препятствовать» и сказала, что женщина сможет получать зарплату в той форме, в которой привыкла.



Педиатр также рассказала, что зарплату мелочью получили еще пять-шесть ее коллег, не оформивших банковские карты. Но они, по ее словам, промолчали.

Она отметила, что мешки с мелочью стоят у нее дома в коридоре. «В субботу, может, сын куда-нибудь пристроит. Принять-то ее (мелочь) примут, но нужно время, это надо выходной день, а я работаю», – сказала она.



Ранее стало известно, что участковый педиатр Тамара Голубцова, которая отказалась оформлять банковскую карту, получила зарплату за сентябрь наличными в кассе поликлиники: из 57 тыс. рублей 21 тысячу ей выдали купюрами, а остальное предложили забрать монетами в банковских мешках. Вес мешков составил 15 и 20 килограммов.

В среду в минздраве Приамурья поясняли, что зарплату врачу выдали «тем номиналом, что был в банке на данный момент».