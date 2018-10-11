Названа официальная причина смерти актера из Гарри Поттера

Смерть американского актера Верна Тройера, сыгравшего в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе, наступила в результате алкогольной интоксикации, установили судмедэксперты.

Отделение судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес выпустило заключение о вскрытии, в котором говорится, что смерть актера наступила от «последствий алкогольной интоксикации», передает TMZ.

Тройер страдал от алкоголизма на протяжении многих лет и несколько раз пытался вылечиться.

В начале апреля он был доставлен в больницу с алкогольным отравлением, но через несколько недель умер в возрасте 49 лет.