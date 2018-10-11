В Германии оценили усилия России по созданию конкурента Maybach и Bentley

Россия намерена войти в элитарный круг создателей автомобилей премиум-класса и составить конкуренцию британским брендам Rolls-Royce и Bentley, а также немецкому Maybach-Daimler, сообщает Die Welt.

Издание обращает внимание, что Aurus является первым российским представительским автомобилем, созданным после середины 80-х годов, передает РИА «Новости».

По версии автора статьи, успех бренда должны обеспечить немецкие инженеры, «деньги нефтяных арабских шейхов» и имидж президента России Владимира Путина, который лично пользуется новым автомобилем.

В материале отмечается, что разработка собственных представительских лимузинов обошлась России в относительно скромную для подобного амбициозного проекта сумму – 12,4 млрд рублей.

Напомним, в конце августа на Московском автосалоне впервые был представлен гражданский вариант автомобиля проекта «Кортеж» – седан и лимузин Aurus Senat.