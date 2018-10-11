После сильного землетрясения в Тихом океане объявлена угроза цунами

В результате мощного землетрясения, произошедшего у побережья Папуа – Новой Гвинеи, в Тихом океане ожидается возникновение цунами, представляющего опасность на расстоянии до 300 км от эпицентра подземных толчков, сообщил Тихоокеанский центр по предупреждению цунами.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 7,3, передает ТАСС.

Эпицентр стихии находился в 117 км к востоку от города Кимбе, очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами предупредил о возникновении опасных волн цунами на расстоянии вплоть до 300 км от эпицентра подземных толчков.

Напомним, жертвами сентябрьского землетрясения и цунами в Индонезии стали 1 тыс. 763 человека, еще 5 тыс. человек считаются пропавшими без вести.