В США арестован экстрадированный из Бельгии китайский шпион

В Соединенных Штатах арестован китайский шпион, ранее экстрадированный из Бельгии по запросу Вашингтона, сообщают французские СМИ.

Информацию об этом передает Agence France-Presse в своем Twitter.

По сведениям Nation News, Бельгия экстрагировала в Соединенные Штаты сотрудника министерства внутренней безопасности КНР, против которого министерство юстиции США выдвинуло обвинения в промышленном шпионаже.

По имеющей у издания информации, экстрадированный китайский чиновник по имени Сю Яньцзюнь, также известный под именами Цю Хуэй и Чжан Хуэй, состоял в сговоре и вел экономический шпионаж в ряде американских компаний, связанных с авиационной и космической отраслью.

Соединенные Штаты уверены, что чиновник является «китайским разведчиком», собиравшимся похитить «торговые секреты и другую чувствительную информацию у американской компании, которая лидирует в аэрокосмической отрасли».

Напомним, в августе прошлого года представитель Соединенные Штаты начали расследование возможного влияния политики Китая в сфере интеллектуальной собственности на торговлю с США и права американских компаний.