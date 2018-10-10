Опубликовано видео с допроса Мамаева

В Сети появилось видео с футболистом Павлом Мамаевым на допросе в полиции.

Видео публикует Mash. На записи Мамаев отвечает на вопросы, опершись на косяк двери.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в среду по факту избиения директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

Они отправлены в изоляторы временного содержания, в ближайшие дни им выберут меру пресечения.

Дело расследуется по статье «хулиганство».