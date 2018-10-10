Журналисты рассмешили представителя полиции Москвы вопросом о Кокорине и Мамаеве

Официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов рассмеялся в ответ на вопрос, будут ли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин сидеть в одном изоляторе.

Титов также сообщил, что не готов ответить на этот вопрос, сообщает 360tv.

В среду по факту избиения федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала были задержаны на двое суток футболисты Кокорин и Мамаев. Оба помещены в изоляторы временного содержания. Ожидается, что для них в ближайшие дни будет избрана мера пресечения.

Дело заведено по статье «хулиганство», максимальное наказание по ней – до семи лет лишения свободы.