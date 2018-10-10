Известный футболист избил певца в ночном клубе

Полузащитник «Истанбула» и сборной Турции Арда Туран сломал нос певцу Беркаю Шахину, сообщает Fanatik.

Туран приставал к жене Шахина Озлем Аде, передает Sports.ru. «Если бы я не был женат, я бы не прошел мимо такой девушки, как ты», – приводит турецкое СМИ слова футболиста, сказанные супруге певца.

Затем Шахин подрался с Тураном. Певца госпитализировали со сломанным носом, ему сделали операцию.

После этого игрок извинился перед артистом за свой поступок весьма оригинальным способом. Туран приехал к Шахину в больницу с пистолетом и сказал, что не знал о супружеском статусе девушки.

«Прости. Если хочешь, можешь убить меня», – заявил футболист певцу.

Позднее футболист в соцсетях опроверг, что приставал к супруге певца, но не отрицал информацию о драке.

«Да, у меня был спор в том месте, где я проводил выходной с друзьями. Но предметом спора не была честь и нравственность», – написал Туран.

В марте Туран пригрозил расправой журналисту разбить голову за вопросы его жене. В мае один из лидеров турецкой сборной напал на судей и был дисквалифицирован на 16 матчей.

Напомним, сейчас ГСУ МВД по Москве занимается делом российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.