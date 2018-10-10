Полиция пришла в Останкино из-за дела Кокорина и Мамаева

Сотрудники правоохранительных органов явились в телецентр Останкино в рамках дела о хулиганстве, по которому проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Полицейские изымают в телецентре все сюжеты и видео-исходники, связанные с последней московской вечеринкой футболистов, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что эта мера «необходима для ареста футболистов», и видео собираются показать в суде.

Ранее в столичном ГСУ МВД сообщили, что если Мамаев и Кокорин не явятся в полицию для объяснений до 18.00, их объявят в федеральный розыск. Мамаев практически сразу пришел на допрос. Позднее в полицию явился и Кокорин. Оба футболиста задержаны.

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболисты не явились на допрос во вторник, их интересы представлял адвокат.