Роднина с презрением отозвалась о «грязных» выходках Нурмагомедова и Кокорина с Мамаевым

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина отозвалась в социальных сетях о двух подряд «грязных» событиях с российскими спортсменами.

«Два подряд «грязных» события с российскими спортсменами: после победы – драка под «прикрытием» защиты чести от оскорблений, после «пьяного» десятилетия дружбы – защита собственной дурости-примитивности и распущенности-вседозволенности. Они не давали и не знакомы с клятвой олимпийцев», – написала Роднина в своем Twitter.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов сразу после бобеды над ирландцем Конором Макгрегором подрался с болельщиками за пределами ринга.

Позже два российских футболиста Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. По факту избиения на футболистов завели два уголовных дела. Руководство «Зенита» и «Краснодара» решило расторгнуть контракты со спортсменами, возможна их пожизненная дисквалификация.