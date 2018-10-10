В столице самой гомофобной страны Балкан прошел гей-парад

В гей-параде в Приштине приняли участие сотни людей, которые потребовали «свободы» и «равных прав» в патриархальном и мусульманском обществе Косово, сообщают СМИ.

ЛГБТ-активисты прошли по главной улице Приштины, размахивая флагами и плакатами с лозунгом «Во имя свободы». Они заявили, что идут «за теми, кто не может к ним присоединиться», сообщает Agence France-Presse.

«Сегодня мы объединились, чтобы искать свободу и показывать обществу, что мы имеем равные права с другими людьми», – заявил собравшимся 22-летний транссексуал Ленд Мустафа.

Несмотря на либеральную конституцию, многие геи в Косово не объявляют о своей ориентации публично, так как активисты ЛГБТ предупреждают о возрастающих проблемах для гомосексуалистов в защите своих прав в этой провозглашенной республике.

В нынешнем гей-параде принял участие министр европейской интеграции Дхурата Ходжа, а также некоторые иностранные дипломаты, в том числе послы Франции, Германии и спецпредставитель ЕС.

В 2015 году исследование показало, что Косово является самой гомофобной страной на Балканах, представители ЛГБТ-сообщества сталкиваются с дискриминацией во всех сферах жизни. Так, более 80% людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Косово, опрошенных Национальным демократическим институтом США, заявили, что подверглись психологическому насилию из-за их сексуальной ориентации. 29% сообщили, что стали жертвами физического насилия.

Отметим, что, согласно переписи 2011 году, более 95% косоваров являются мусульманами, среди которых осуждается ЛГБТ-движение.