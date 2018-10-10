В столице самой гомофобной страны Балкан прошел гей-парад

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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп пообещал быстрый ответ на покупку Индией С-400
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100 долларов за баррель России больше не нужны
Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше
С чего начинались «Сатана» и «Сармат»
Кто заменит Никки Хейли в ООН
Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Без Маккейна в юбке нам будет скучно
Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...
Старания Сороса начинают давать обратный результат
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Самое важное на сегодняшний день «достижение» Джорджа Copoca в его борьбе за европейские умы таково: если народ смеется над морализатором, значит, освобождение началось. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех
Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Как стать губернатором в России
Обсуждение: 5 комментариев
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
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