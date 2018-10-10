Эксперт назвала реформы в конкурсе «Лидеры России» обогащением управленческой системы

«Это движение к равенству возможностей. В наше время 55 лет – это не старость, не закат карьеры. Это возраст, когда люди находятся в расцвете сил». Так политолог Анна Федорова прокомментировала газете ВЗГЛЯД одно из новшеств, ожидающих участников второго конкурса «Лидеры России».

«Я сама принимала участие в конкурсе «Лидеры России», хорошо помню собственные ощущения, – рассказывает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – Я прошла заочный этап. И у меня, и у многих моих знакомых, кто принимал участие в конкурсе, было ощущение большого вдохновения, ощущение того, что власть призывает людей с самым разным управленческим бэкграундом».

Напомним, в среду в Москве стартовал конкурс «Лидеры России» сезона 2018-19 годов, – уже второе подобное мероприятие. Из 100 победителей первого конкурса 70 получили назначения на государственной службе и в крупных компаниях. Двое участников конкурса – Василий Орлов и Дмитрий Артюхов – стали губернаторами, трое – заместителями министра.

«Лидеры России» предоставляют возможность «совершенно открыто, вне зависимости от того, кто ты и из какого региона, просто на основании своих компетенций попробовать принять участие», - подчеркивает Федорова.

«В первый сезон был сделан серьезный задел на обновление управленческой системы. Видно по количеству участников, что люди реально, активно откликнулись – констатирует эксперт. – Госслужба показала свою привлекательность для управленцев. Люди из бизнеса, из других сфер хотят на госслужбу. Только нужно правильно позвать и правильно сформулировать».

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, участвовавший в открытии конкурса, рассказал об изменениях в его правилах. «Решение наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили», – сообщил он.

Кроме того, Кириенко сообщил об изменении возрастного «потолка». «У нас было много жалоб от людей, которые чуть-чуть не попадали по возрасту: у нас был критерий для участия – 25-50 лет. Наблюдательный совет прислушался к этим вопросам, и в этом году возраст участников повышен на пять лет – до 55», – рассказал первый замглавы администрации.

«Это совершенно нормально и правильно, что люди хотя бы до 55 могут принять участие, потому что их опыт может оказаться полезным», – отмечает Анна Федорова.

Полезным может оказаться и опыт соотечественников. «Если человек готов пройти конкурс, подтвердить свое хорошее владение русским языком, подтвердить свои компетенции и быть готовым вернуться в Россию, жить здесь и работать, - конечно, для страны это полезно, потому что это обогащает управленческую систему разным опытом, что в общем очень важно», - сказала она.

Федорова так же затронула тему участия женщин в конкурсе. «Отметим, что в прошлом году был невысокий процент женщин-участниц. По крайней мере, до половины участников еще плыть и плыть, - сказала она. – Сегодня специально было обозначено, что женщин на этом конкурсе ждут. Моменты, связанные с профессиональной дискриминацией женщин, надо прекращать. Я считаю: это сигнал для амбициозных и компетентных российских женщин, которые видят, что их опыт и компетенции государством и разными компаниями могут быть востребованы».

«Мне кажется принципиально важным, что это вообще проговаривается вслух. У нас, к сожалению, до сих пор сохраняется отчасти патриархальная культура. Многим женщинам в голову может не прийти подать заявку. Мол, кто нас, женщин, там ждет? Выясняется, что ждут».

Напомним, что конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», созданной год назад по инициативе Владимира Путина. На участие в первом конкурсе «Лидеры России» 2017-18 годов, было подано почти 200 тысяч заявок со всей страны. Зарегистрировались более 89 тысяч участников. 12,5 тысяч из них прошли тест на управленческий потенциал; в полуфинал вышло 2,6 тысяч конкурсантов. По итогам состязания определились 300 финалистов, из них 103 стали победителями.

Прием заявок на второй конкурс перспективных управленцев продлится до 27 октября. В ноябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-феврале пройдут региональные финалы в восьми федеральных округах. В марте состоится финал конкурса, в котором примет не менее 300 человек, из них, как ожидается, не менее ста человек станут победителями.

Партнерами второго конкурса станут 20 крупнейших российских компаний, в том числе: Сбербанк, Ростех, Роскомос, «Газпром нефть».

Среди наставников конкурса 2018-2019 года: глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко.

В числе наставников и ключевые министры: глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МИД Сергей Лавров, министр просвещения Ольга Васильева, руководитель Минспорта Павел Колобков, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров. Также нельзя не упомянуть руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину и главу исполкома ОНФ Алексея Анисимова.