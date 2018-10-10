Эксперт назвала реформы в конкурсе «Лидеры России» обогащением управленческой системы

Взгляд
10 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
Разделы

100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
Перейти а раздел…

Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше

«По-настоящему нас беспокоит отток специалистов», – признается ПушилинФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«К отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена. Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин. Он обещает, что жизнь в республике станет лучше. Но за счет чего? Подробности...
Перейти а раздел…

С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...

Старания Сороса начинают давать обратный результат

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Самое важное на сегодняшний день «достижение» Джорджа Copoca в его борьбе за европейские умы таково: если народ смеется над морализатором, значит, освобождение началось. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех

Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп пообещал быстрый ответ на покупку Индией С-400
          Появились данные о новом «сообщнике» Петрова и БошироваВ администрации президента поддержали перенос столицы Дальнего ВостокаМИД высказал возмущение властям ПольшиАниту Цой срочно прооперировали
          Кокорин задержан полициейПутин прокомментировал прыжок Нурмагомедова из клеткиПограничники России и Украины в Черном море поспорили, в чьих водах находятсяУчастница Pussy Riot рассказала о сексуальных отношениях с девушками
          Дело Мамаева и Кокорина могут дополнить новыми статьямиМутко вернется на пост главы российского футболаНикки Хейли могла покинуть Трампа из-за ипотеки на миллион долларовВ столице самой гомофобной страны Балкан прошел гей-парад

          Главная тема


          Что нужно сделать с Кокориным и Мамаевым

          конкурентная борьба


          Франция начала принимать меры против продажи российского зерна за границу

          «тревожный сигнал»


          Американский генерал указал, чем российское оружие лучше американского

          «человек в отпуске»


          Отец Мамаева обматерил «Краснодар» за желание расстаться с футболистом

          Видео

          «мягкая сила»


          ЕС объявил себя сверхдержавой

          ядерные испытания


          На Францию подали в суд за преступления против человечности

          Британские СМИ


          Зачем Европу пугают «российским вторжением» в Ливию

          черное золото


          Почему России не нужна нефть по 100 долларов

          репортаж газеты Взгляд


          Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

          «плевок в лицо»


          Сергей Худиев: Украинский национализм существует для того, чтобы мучить людей ради сомнительного идеала

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Эксперт назвала реформы в конкурсе «Лидеры России» обогащением управленческой системы

          10 октября 2018, 20:44

          Текст: Михаил Мошкин

          Версия для печати

          «Это движение к равенству возможностей. В наше время 55 лет – это не старость, не закат карьеры. Это возраст, когда люди находятся в расцвете сил». Так политолог Анна Федорова прокомментировала газете ВЗГЛЯД одно из новшеств, ожидающих участников второго конкурса «Лидеры России».

          «Я сама принимала участие в конкурсе «Лидеры России», хорошо помню собственные ощущения, – рассказывает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – Я прошла заочный этап. И у меня, и у многих моих знакомых, кто принимал участие в конкурсе, было ощущение большого вдохновения, ощущение того, что власть призывает людей с самым разным управленческим бэкграундом».

          Напомним, в среду в Москве стартовал конкурс «Лидеры России» сезона 2018-19 годов, – уже второе подобное мероприятие. Из 100 победителей первого конкурса 70 получили назначения на государственной службе и в крупных компаниях. Двое участников конкурса – Василий Орлов и Дмитрий Артюхов – стали губернаторами, трое – заместителями министра.

          «Лидеры России» предоставляют возможность «совершенно открыто, вне зависимости от того, кто ты и из какого региона, просто на основании своих компетенций попробовать принять участие», - подчеркивает Федорова.

          «В первый сезон был сделан серьезный задел на обновление управленческой системы. Видно по количеству участников, что люди реально, активно откликнулись – констатирует эксперт. – Госслужба показала свою привлекательность для управленцев. Люди из бизнеса, из других сфер хотят на госслужбу. Только нужно правильно позвать и правильно сформулировать».

          Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, участвовавший в открытии конкурса, рассказал об изменениях в его правилах. «Решение наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили», – сообщил он.

          Кроме того, Кириенко сообщил об изменении возрастного «потолка». «У нас было много жалоб от людей, которые чуть-чуть не попадали по возрасту: у нас был критерий для участия – 25-50 лет. Наблюдательный совет прислушался к этим вопросам, и в этом году возраст участников повышен на пять лет – до 55», – рассказал первый замглавы администрации.

          «Это совершенно нормально и правильно, что люди хотя бы до 55 могут принять участие, потому что их опыт может оказаться полезным», – отмечает Анна Федорова.

          Полезным может оказаться и опыт соотечественников. «Если человек готов пройти конкурс, подтвердить свое хорошее владение русским языком, подтвердить свои компетенции и быть готовым вернуться в Россию, жить здесь и работать, - конечно, для страны это полезно, потому что это обогащает управленческую систему разным опытом, что в общем очень важно», - сказала она.

          Федорова так же затронула тему участия женщин в конкурсе. «Отметим, что в прошлом году был невысокий процент женщин-участниц. По крайней мере, до половины участников еще плыть и плыть, - сказала она. – Сегодня специально было обозначено, что женщин на этом конкурсе ждут. Моменты, связанные с профессиональной дискриминацией женщин, надо прекращать. Я считаю: это сигнал для амбициозных и компетентных российских женщин, которые видят, что их опыт и компетенции государством и разными компаниями могут быть востребованы».

          «Мне кажется принципиально важным, что это вообще проговаривается вслух. У нас, к сожалению, до сих пор сохраняется отчасти патриархальная культура. Многим женщинам в голову может не прийти подать заявку. Мол, кто нас, женщин, там ждет? Выясняется, что ждут».

          Напомним, что конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», созданной год назад по инициативе Владимира Путина.  На участие в первом конкурсе «Лидеры России» 2017-18 годов, было подано почти 200 тысяч заявок со всей страны. Зарегистрировались более 89 тысяч участников. 12,5 тысяч из них прошли тест на управленческий потенциал; в полуфинал вышло 2,6 тысяч конкурсантов. По итогам состязания определились 300 финалистов, из них 103 стали победителями.

          Прием заявок на второй конкурс перспективных управленцев продлится до 27 октября. В ноябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-феврале пройдут региональные финалы в восьми федеральных округах. В марте состоится финал конкурса, в котором примет не менее 300 человек, из них, как ожидается, не менее ста человек станут победителями.

          Партнерами второго конкурса станут 20 крупнейших российских компаний, в том числе: Сбербанк, Ростех, Роскомос, «Газпром нефть».

          Среди наставников конкурса 2018-2019 года: глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко.

          В числе наставников и ключевые министры: глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МИД Сергей Лавров, министр просвещения Ольга Васильева, руководитель Минспорта Павел Колобков, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров. Также нельзя не упомянуть руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину и главу исполкома ОНФ Алексея Анисимова.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............