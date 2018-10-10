Никки Хейли могла покинуть Трампа из-за ипотеки на миллион долларов

Среди причин ухода постпреда США при ООН Никки Хейли CNN назвали большие долги политика, разлад внутри американского правительства и возможность стать президентом в отдаленном будущем.

Ее могли вытеснить советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майкл Помпео, пишет CNN (перевод представлен «ИноТВ»).

Другой причиной могла стать слишком низкая зарплата на этом месте, ипотека на миллион долларов и крупные долги.

В качестве третьей причины CNN назвали намерение Хейли стать президентом США если не в 2020 году, то на других выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе, кто сможет заменить Хейли в ООН.

Президент США Дональд Трамп предложил на этот пост свою дочь Иванку.