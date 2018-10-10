Кожемяко пришел к Медведеву, чтобы решить проблемы дольщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с врио главы Приморского края Олегом Кожемяко и обсудил с ним проблемы дольщиков.

«Нужно посмотреть, каким образом создать новые дополнительные мощности для строительства жилья для всех категорий граждан: и для тех, кто пострадал от мошеннических схем, и для того, чтобы просто решать жилищную проблему, для того, чтобы реализовывать различные ипотечные продукты, включая (продукты) для молодых семей, для специалистов», – сказал Медведев, передает ТАСС.

По его словам, это важно в целом «для сохранения потенциала Приморского края». «Надеюсь, у вас это получится», – подчеркнул премьер.

Кожемяко охарактеризовал жилищную проблему и проблему обманутых дольщиков как злободневную для региона. В крае около 4 тыс. человек вложилось в жилье, которое не было достроено. «Отсутствуют какие-либо вообще площадки для комплексной застройки», – добавил врио губернатора.

«Да, эту проблему я знаю, она исторически существует во Владивостоке и в некоторых других частях Приморского края. Просто нет свободных земель для жилищного строительства», – ответил Медведев. Премьер попросил Кожемяко края изложить свой план по решению проблемы.

Глава региона отметил, что у властей есть ряд предложений по передаче земель, принадлежащих агентству ипотечного жилищного кредитования «Дом.РФ», на которых нет застройки.

«Можно было бы предоставить застройщикам эти территории, они бы взяли на себя часть проблем, в том числе и по дольщикам, мы бы эту ситуацию шаг за шагом решали. Мы ее сейчас будем решать и со стороны даже бюджета поддерживать по социальным аспектам», – сказал Кожемяко.

Он пояснил, что некоторые дома стоят с 1993 года, вопрос решается уже 20-25 лет. «Это огромная проблема. Мы подготовили материалы для того, чтобы вы дали соответствующие указания», – отметил Кожемяко.

«Это позволит решить проблему не только обманутых дольщиков, как я понимаю, но и в целом интенсифицировать темпы жилищного строительства для того, чтобы и эту задачу решить», – подытожил Медведев.