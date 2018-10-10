Захарова рассказала о превращении Британии в «империю зла»

Инструкции британских спецслужб для своих информаторов и агентов о допустимости преступлений за рубежом превращают Великобританию в «империю зла», заявила на брифинге в Коктебеле официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Британская общественность начинает задавать вопросы к деятельности собственных спецслужб... Удалось добиться публикации документов о политике MI-5 относительно допустимости совершения агентами преступлений», – передает ее слова ТАСС.

Она процитировала выдержки их попавших в СМИ секретного письма от 2012 года служебной инструкции о допустимости тяжких преступлений агентами, если это «идет на пользу национальным интересам».

«Это не российская пропаганда, это не российская информационная машина, как нас обзывают, это рассекреченные документы. Если все это так, как сейчас всплывает, Великобритания – просто империя зла в самом базовом своем обличии, понимании», – заявила Захарова.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на информацию, озвученную на заседании Верховного суда Великобритании, что агентам и информаторам Службы безопасности (MI5) тайно разрешали совершать преступления на территории страны на протяжении почти 30 лет.