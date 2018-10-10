Пилота разбившегося в Подмосковье МиГ-29 перевели из реанимации

Михаила Кондратенко, находившегося за штурвалом истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение в Подмосковье, перевели в отделение травматологии городской больницы Жуковского.

«Кондратенко находится в травматологическом отделении», – рассказал источник в больнице, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что Кондратенко при катапультировании получил перелом позвонка и попал в реанимацию после авиакатастрофы.

Истребитель Летно-исследовательского института им. Громова разбился 5 октября в Московской области. Пилоты при крушении уводили самолет от жилых домов.